Названо имя лучшего тренера АПЛ в марте

Микель Артета признан лучшим тренером в Премьер-лиге по итогам марта.

В этом месяце “Арсенал” под руководством испанского специалиста выиграл все четыре матча чемпионата с общим счётом 14:3.

Для Артеты это четвертая награда за сезон.

В сезоне-2019/20 рекорд АПЛ по количеству наград установил тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп, которого признавали лучшим пять раз.