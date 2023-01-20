Назван лучший игрок сборной Германии в 2022 году

Вингер “Баварии” Джамал Мусиала признан лучшим игроком сборной Германии по итогам минувшего года.

В голосовании в соцсетях местной федерации футбола молодой талант набрал 66,3% голосов.

Кторое место занял форвард “Челси” Кай Хавертц (8%), а третьим стал хавбек “Баварии” Йозуа Киммих (6,1%).

На протяжении прошлого года Мусиала сыграл 11 матчей за сборную Германии, в которых отдал 2 ассиста.