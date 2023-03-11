Наставник “Челси” оценил перспективы украинца Мудрика

Наставник “Челси” Грэм Поттер продолжает верить в талант украинского вингера Михаила Мудрика.

По его словам, в ближайшее время украинец получит больше игрового времени.

“Мы очень сильно верим в него. Он приспосабливается к новой ситуации. Когда он к нам приехал, у него по факту было начало предсезонки. Зайти в АПЛ с ходу непросто”, - сказал он.

Отметим, что в последних двух матчах Мудрика не выпускали даже на замену.