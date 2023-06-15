"Наполи" объявил о назначении нового главного тренера

Пресс-служба неаполитанского “Наполи” на официальном сайте объявила о назначении Руди Гарсии на пост главного тренера.

Итальянский клуб подписал с французским специалистом контракт до лета 2025 года. На этом посту он сменил Лучано Спаллетти, который ушел в отставку.

59-летния Гарсия ранее тренировал “Сент-Этьен”, “Дижон”, “Ле-Ман”, “Лилль”, “Рому”, “Марсель”, “Лион” и “Аль-Наср”. Чемпион Франции, обладатель Кубка Франции, финалист Лиги Европы.