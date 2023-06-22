На Бернарду Силву есть один реальный претендент

Полузащитник “Манчестер Сити” Бернарду Силва может попробовать свои силы в другом европейском топ-чемпионате.

Как пишет Todofichajes, главным претендентом на 28-летнего португальца является французский ПСЖ.

Это связано с тем, что у клуба гораздо больше финансовых возможностей, чем у других конкурентов.

На данный момент стоимость футболиста составляет 80 миллионов евро.