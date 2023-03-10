"МЮ" продлил внушительную домашнюю серию без поражений

“Манчестер Юнайтед” вчера вечером разгромил “Бетис” (4:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Таким образом, “красные дьяволы” смогли продлить домашнюю беспроигрышную серию во всех турнирах до 21 матча.

За этот отрезок на счету “МЮ” 19 побед и 2 ничьих.

В последний раз команда проигрывала на “Олд Траффорд” 8 сентября. Тогда манкунианцы уступили “Реал Сосьедаду” на групповом этапе Лиги Европы.