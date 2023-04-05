Мудрика назвали преемником Азара в "Челси"

Бывший полузащитник "Челси" Густаво Пойет высказался о том, какую роль украинец Михаил Мудрик может сыграть для команды в будущем.

По словам француза, вингер может стать преемником Эдена Азара.

Пойет отметил, что Мудрик - взрывной, целеустремленный и очень быстрый игрок, который способен изменить ход игры.

“Приобретение нескольких игроков в январе свидетельствует о наличии плана на будущее. Финансовая мощь АПЛ позволяет клубам покупать игроков по своему усмотрению.”, - сказал он.

Напомним, что Мудрик сыграл в 9-ти матчах за “Челси”, в которых записал на свой счет один голевой пас.