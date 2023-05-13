Моуринью взял автограф у теннисиста Джоковича (фото)

Наставник “Ромы” Жозе Моуринью побывал на теннисном турнире серии "Мастерс".

После матча первой ракетки мира Новака Джоковича против Томаса Мартина Этчеверри известный португалец подошел к сербу и попросил автограф.

Джокович охотно подписал бейсболку Моуринью, после чего легенды спорта обнялись.

В следующем круге соревнований Джокович сыграет против болгарина Григора Димитрова.