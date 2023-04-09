Моуринью принял важное решение по будущему в "Роме"

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью рассматривает возможность ухода из команды.

По данным Tuttomercatoweb, португалец уже уведомил владельца арендуемого жилья, что не продлит контракт, но не объяснил причины своего решения.

Напомним, что у Моуринью контракт с римским клубом до середины 2024 года.

Несмотря на то, что команда занимает третье место в чемпионате Италии, тренер задумался об уходе вне зависимости от итогов сезона.