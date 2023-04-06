Моуринью предлагают огромные деньги в Саудовской Аравии
Новости футбола Сегодня, 09:35
Фото: твиттер Ромы
Саудовская Аравия заинтересована в приглашении тренера Жозе Моуринью на работу в одном из местных клубов.
Как пишет Corriere dello Sport, португальскому тренеру предложили три варианта трудоустройства - сборная Саудовской Аравии, "Аль-Наср" или "Аль-Ахли".
За два года работы Моуринью готовы заплатить 120 миллионов евро.
Если специалист возглавит “Аль-Наср", то он сможет воссоединиться с Криштиану Роналду, который играл под его руководством в “Реале”.
Сейчас португалец возглавляет римскую “Рому”.
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