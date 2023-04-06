Моуринью предлагают огромные деньги в Саудовской Аравии

Саудовская Аравия заинтересована в приглашении тренера Жозе Моуринью на работу в одном из местных клубов.

Как пишет Corriere dello Sport, португальскому тренеру предложили три варианта трудоустройства - сборная Саудовской Аравии, "Аль-Наср" или "Аль-Ахли".

За два года работы Моуринью готовы заплатить 120 миллионов евро.

Если специалист возглавит “Аль-Наср", то он сможет воссоединиться с Криштиану Роналду, который играл под его руководством в “Реале”.

Сейчас португалец возглавляет римскую “Рому”.