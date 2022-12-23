Моуринью хотят видеть в сборной Бразилии

Наставник “Ромы” Жозе Моуринью остался главным кандидатом на пост главного тренера сборной Бразилии.

По информации La Repubblica, представители Бразильской футбольной конфедерации (CFB) уже пообщались с окружением известного наставника.

В ближайшее время они планируют отправить посредника на переговоры с ним.

Задачей посредника будет убедить Моуринью возглавить сборную Бразилии.

Ответ от специалиста будут ждать до конца января следующего года.