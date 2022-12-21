"Монако" в результативном матче обыграл клуб АПЛ

“Монако” в товарищеском матче обыграл “Лидс” со счетом 4:2.

Победу монегаскам принесли дубль Бреля Эмболо и Исмаила Якобса. У английского клуба отличились Робин Кох и Джо Джелхардт.

“Лидс” Англия - “Монако” Монако - 2:4 (1:1)

Голы: Кох, 12 - 1:0, Эмболо, 25 - 1:1, Якобс, 47 - 1:2, Якобс, 52 - 1:3, Эмболо, 55 - 1:4, Джелхардт, 90 (с пенальти) - 2:4

“Лидс”: Клессон, Эйлинг, Кох (Льоренте, 45), Кристенсен (Фирпо, 68), Стрейк (Ельде, 80), Ааронсон (Джаби, 80), Форшоу (Фернандес, 62), Рока, Джелхардт, Ньонто, Гринвуд.

“Монако”: Нюбель, Агилар, Марипан, Сарр, Бен-Сегир, Камара, Головин, Мартинш, Матазо, Эмболо, Якобс.

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