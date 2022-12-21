"Тоттенхэм" не смог обыграть французский клуб

Английский “Тоттенхэм” в товарищеском матче сыграл вничью с французской “Ниццей” со счетом 1:1.

В середине первого тайма счет открыл Мэтт Доэрти, но в начале второй половине равновесие восстановил Антуан Менди.

“Тоттенхэм” Англия - “Ницца” Франция - 1:1 (1:0)

Голы: Доэрти, 21 - 1:0, Менди, 47 - 1:1

“Тоттенхэм”: Форстер, Доэрти, Эмерсон (Сон Хын Мин, 74), Лангле (Дайер, 65), Санчес (Дэвис, 65), Танганга, Биссума, Хейбьерг (Сарр, 46), Кулушевски (Девайн, 80), Уайт (Мандл, 74), Хиль (Лэнкшир, 89).

“Ницца”: Шмейхель, Брайан (Бар, 46), Бонфин, Тодибо, Менди (Бека-Бека, 57), Баркли (Илие, 80), Пепе, Тюрам-Ульен, Росарио, Будауи, Лаборд.

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