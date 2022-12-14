Модрич указал на ошибки арбитра в матча полуфинала ЧМ с Аргентиной

Полузащитник и капитан сборной Хорватии Лука Модрич считает, что судьи 1/2 финала чемпионата мира-2022 с Аргентиной (0:3) допустили фатальные ошибки.

По словам ветерана, в эпизоде с первым голом арбитр не должен был назначать пенальти.

"Сперва он должен был назначить угловой в нашу пользу, но не сделал этого. Эти моменты сломали игру, ведь до пропущенного мяча мы контролировали игру.

Такая работа арбитров огорчает. В скором времени мы пропустили и второй гол. После такого тяжело играть", - сказал хорват.