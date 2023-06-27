"Милан" готовит три громких трансфера

Руководство “Милана” планирует солидно усилить свою команду в новом сезоне.

По информации инсайдера Джанлуки ди Марцио, клуб готовит трансфер трех звездных игроков.

В частности, миланцы планируют подписать голкипера Марко Спортьелло, полузащитника Луку Ромеро и вингера Рубена Лофтус-Чика.

В прошлом сезоне чемпионата Италии “Милан” финишировал четвертым и пробился в Лигу чемпионов.