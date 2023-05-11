Мхитарян вписал свое имя в историю Лиги чемпионов

Полузащитник “Интера” Генрих Мхитарян забил в ворота “Милана” в матче полуфинала Лиги чемпионов (2:0) и стал первым армянским футболистом, которому удалось отличиться на данной стадии самого престижного еврокубка.

Об этом сообщают аналитики компании Opta Sports.

Кроме того, Мхитарян стал третьим игроком из бывшего СССР, который сумел отличиться голом в полуфиналах Лиги Чемпионов.

В 1999 году это удавалось украинцам Виталию Косовскому и Андрею Шевченко.