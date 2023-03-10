Месси все еще хочет вернуться в "Барселону"

Форвард ПСЖ Лионель Месси хотел бы вернуться в “Барселону”.

Такое заявление сделал журналист Эстебан Эдуль.

По данным инсайдера, оставаться в Париже будет максимально сложным по семейным и спортивным причинам.

Сам футболист уже готов вернуться, в то время как испанский клуб не предпринимал никаких шагов.

Напомним, что соглашение 35-летнего аргентинца с ПСЖ истекает летом.