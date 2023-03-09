Месси вылетел в первом раунде плей-офф ЛЧ третий сезон подряд

Форвард ПСЖ Лионель Месси третий сезон подряд не может пройти дальше, чем 1/8 финала Лиги чемпионов.

Вчера парижане уступили “Баварии” со счетом 0:2 и вылетели по сумме двух матчей (0:3).

В прошлом сезоне ПСЖ на этой же стадии уступил “Реалу".

Еще сезоном ранее Месси не смог преодолеть 1/8 финала в составе “Барселоны”, когда каталонцы проиграли ПСЖ.