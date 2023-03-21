Месси в лидерах: опубликован список претендентов на "Золотой мяч"-2023

Портал Goal.com опубликовал свой список главных претендентов на Золотой мяч по итогам 2023 года.

По мнению экспертов, на данный момент в лидерах находится 35-летний форвард ПСЖ Лионель Месси.

В топ-3 также входят Эрлинг Холанд, бомбардир "Манчестер Сити", и форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе.

Рейтинг претендентов на Золотой мяч от портала выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси (ПСЖ)

2. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити")

3. Килиан Мбаппе (ПСЖ)

4. Виктор Осимхен ("Наполи")

5. Винисиус Жуниор ("Реал")