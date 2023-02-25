Месси сыграет в матче своей родной аргентинской команды

Форвард ПСЖ Лионель Месси сыграет в товарищеском матче своей родной аргентинской команды “Ньюэллс Олд Бойз”.

Как сообщает infobae.com, встреча состоится ближайшим летом.

Ее проведут честь бывшего футболиста команды Макси Родригеса, завершившего карьеру в 2021 году.

Напомним, что контракт Месси с ПСЖ истекает в конце текущего сезона.

Источник заверяет, что во время игры за родной клуб аргентинец оценит возможность своего полноценного возвращения.