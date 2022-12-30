Месси признан лучшим спортсменом 2022 года

Капитана сборной Аргентины Лионеля Месси признали лучшим спортсменом 2022 года.

Аргентинец победил по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS).

В опросе приняли участие 420 журналистов из 113 стран мира.

В ходе голосования аргентинский футболист набрал 962 (25,45%) голоса респондентов. Второе место занял легкоатлет Арман Дюплантис (373 голоса), а третье место занял французский футболист Килиан Мбаппе (366 голосов).

Напомним, что в декабре Месси в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира.