Месси посоветовали "убегать" из ПСЖ

Известный французский футболист Робер Пирес высказался о будущем нападающего ПСЖ Лионеля Месси.

Как известно, СМИ связывают аргентинца с “Барселоной” и Саудовской Аравией.

По словам Пиреса, Месси не заслуживает наказания, которое к нему применил в ПСЖ.

Хотя Пирес конкретно не рекомендовал Месси вернуться в “Барселону”, он посоветовал не оставаться в ПСЖ.

Текущий контракт Месси с клубом истекает в конце этого сезона.