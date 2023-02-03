Месси мог передумать продлевать контракт с ПСЖ

Лионель Месси все же может покинуть ПСЖ.

Как пишет журналист TyC Sports Гастон Эдул, у аргентинца есть сомнения по поводу того, что ему нужно продлевать контракт.

По этой причине Месси решил перенести встречу с руководством клуба.

“Он не общался с ”Барселоной" и клубами из Саудовской Аравии и США. Во время чемпионата мира у Месси был договор с ПСЖ о продлении контракта сроком на год – это информация из его ближайшего окружения.

Сейчас у него есть сомнения, но переговоров с другими клубами нет", - написал журналист.