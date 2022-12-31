Месси и Роналду могут сыграть друг против друга в январе

Во время зимней паузы в чемпионате Франции “ПСЖ” может провести товарищеский матч против команды, в которую будут входить игроки “Аль-Нассра” и “Аль-Хиляля”.

Как заявил французский журналист Адриен Гренье, встреча может состояться в середине января.

Примечательно, что в саудовский “Аль-Насср” накануне перебрался португалец Криштиану Роналду, а в составе “ПСЖ" играет его давний оппонент Лионель Месси.

Таким образом, встреча звезд мирового футбола может состояться раньше, чем через месяц.