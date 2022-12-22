Месси хочет презентовать Кубок мира на матче "ПСЖ": в клубе не сильно довольны

Форвард “ПСЖ” Лионель Месси намерен привезти трофей Кубка мира на следующий домашний матч своей команды.

Как пишет Goal, капитан аргентинской сборной уже попросил руководство клуба позволить ему показать трофей фанатам парижан.

При этом в клубе пока не ответили согласием на просьбу аргентинца. Дело в том, что Аргентина в финале ЧМ-2022 победила Францию, а трофей может показаться троллингом для местных болельщиков.

Также в “ПСЖ” считают, что действия Месси могут расстроить лидера команды Килиана Мбаппе, оформившего хет-трик в решающем матче ЧМ.