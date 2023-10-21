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Менеджер Фьюри назвал дату боя против Усика. Боксеры уже общались лично

Новости бокса Сегодня, 09:07
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Менеджер Фьюри назвал дату боя против Усика. Боксеры уже общались лично Фото: twitter.com/CFCMod_ / Автор неизвестен

Менеджер Тайсона Фьюри, Спенсер Браун, назвал дату, когда состоится бой за все чемпионские пояса в тяжелом весе между британским боксером и украинцем Александром Усиком. Об этом он сообщил во время шоу на ютуб-канале Boxing King Media.

"Усик говорил, что ему нужен 14-недельный сбор. Но я могу вас заверить, что это не так. Вчера вечером я разговаривал с его менеджерами, также я разговаривал с Френком и Джорджем Уорренами. Мы на всех парах мчимся к 23 [декабря].

Как только мы поняли, что Усик свободен, мы договорились о встрече. Познакомил его с командой и все было разложено по полочкам. Мы встретились в Лондоне и после некоторых обсуждений все сделали", - сказал Браун.

Также менеджер Фьюри сообщил, что оба боксера уже общались лично.

"Собственно, Тайсон и Усик разговаривали друг с другом. Тайсон пригласил его после боя в Моркамб с детьми на выходные.

Тайсон никого не ненавидит. “Жадное пузо” и “Кролик” - это весело. Это то, чего мы хотим. Но за всем этим стоит уважение".

Также Браун подтвердил, что планируется бой-реванш. Однако высказал сомнения, что во втором бою на кону будут все пояса.

Напомним, что Александр Усик на данный момент владеет поясами WBA, WBO и IBF. У Тайсона Фьюри пояс WBC. Бой должен состояться в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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