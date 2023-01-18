Мбаппе все еще мечтает о переходе в "Реал"

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе по-прежнему надеется стать игроком “Реала”.

Как пишет The Athletic, также в таком сотрудничестве заинтересован и мадридский клуб.

При этом сейчас “Реал” выступает против того, чтобы возможный трансфер форварда сборной Франции обсуждался в медиа.

По данным источника, именно “Реал" является тем единственным клубом мира, который готов потянуть финансовые запросы ПСЖ и футболиста.