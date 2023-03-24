Мбаппе высказался о том, что стал капитаном сборной Франции

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе оценил свое назначение капитаном команды.

Также он высказался о разочаровании Антуана Гризманна, который получил должность вице-капитана.

По словам Мбаппе, Гризманн — самый важный игрок эпохи Дешама, и они будут работать вместе, чтобы вывести команду на вершину.

Также он считает, что быть капитаном для него - это новая ответственность, которую необходимо взять на себя.

Сборная Франции 24 марта сыграет с Нидерландами в первом раунде квалификации Евро-2024.