Мбаппе установил рекорд ПСЖ по голам за один матч

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе вписал свое имя в историю клуба.

Вчера в матче 1/16 финала Кубка Франции француз забил пять голов в ворота “Пеи-де-Кассель” (7:0).

До этого вечера ни один из футболистов в истории клуба не забивал за одну игру пять мячей.

Интересно, что также Мбаппе установил и личный рекорд. Ранее ему удавалось забивать 4 гола за матч.