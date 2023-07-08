Главная Новости Мбаппе пропустит товарищеский матч по странной причине

Мбаппе пропустит товарищеский матч по странной причине

Новости футбола Сегодня, 04:00
Мбаппе пропустит товарищеский матч по странной причине Фото: твиттер сборной Франции

Нападающий сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе столкнулся с новыми проблемами.

Звездный футболист не сможет принять участия в товарищеском матче, который его команда проведет в Камеруне.

Причиной для такого необычного решения стал ажиотаж, возникший в аэропорту прибытия знаменитого форварда.

Там собрались около двух тысяч человек, и полиции было сложно справиться с толпой. В связи с этим местные власти решили не подвергать Мбаппе риску на стадионе, где еще больше зрителей.

Интересно, что это первый визит футболиста на родину его отца. Ожидалось, что француз сыграет в товарищеском матче против команды второго дивизиона Камеруна.

В прошлом сезоне 24-летний Мбаппе принял участие в 34 матчах за ПСЖ в чемпионате Франции, в которых записал на свой счет 29 голов и сделал пять результативных передач.

Напомним, что Мбаппе является одним из самых обсуждаемых футболистов в мире этим летом. Это связано с тем, что игрок не захотел продлевать контракт с ПСЖ и может в ближайшее время перейти в ПСЖ.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
ПСЖ Лига 1 Франция
Популярные новости
"Реал" согласовал условия контракта с Килианом Мбаппе Новости футбола Вчера, 11:20 "Реал" согласовал условия контракта с Килианом Мбаппе
ПСЖ купил полузащитника сборной Уругвая за 60 млн евро Новости футбола Вчера, 10:28 ПСЖ купил полузащитника сборной Уругвая за 60 млн евро
"Реал" приготовил огромную сумму для трансфера Килиана Мбаппе Новости футбола 06 июл 2023, 11:15 "Реал" приготовил огромную сумму для трансфера Килиана Мбаппе
"Реал" купил "турецкого Лионеля Месси" Новости футбола 06 июл 2023, 10:16 "Реал" купил "турецкого Лионеля Месси"
Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ - Динамо Минск 6 июля 2023 года Новости футбола 06 июл 2023, 02:00 Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ - Динамо Минск 6 июля 2023 года
"Манчестер Юнайтед" купил полузащитника сборной Англии Новости футбола 05 июл 2023, 11:54 "Манчестер Юнайтед" купил полузащитника сборной Англии
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 06:00 У нового клуба Месси большие проблемы Новости футбола Сегодня, 05:00 "Турецкий Месси" рассказал о деталях перехода в "Реал" Новости футбола Сегодня, 04:00 Мбаппе пропустит товарищеский матч по странной причине Новости футбола Сегодня, 03:00 Терри вернулся в "Челси" Новости футбола Вчера, 16:56 "Интер" может купить легенду "Тоттенхэма" Новости футбола Вчера, 16:35 "Арсенал" назвал цену на нападающего Балогана, которым интересуются "Интер" и "Милан" Новости футбола Вчера, 16:20 Голландец Дэйли Блинд нашел новый клуб Новости футбола Вчера, 15:55 Тен Хаг потребовал, чтобы "Манчестер Юнайтед" избавился от четырех игроков Новости футбола Вчера, 15:42 Легендарный ван дер Сар госпитализирован в тяжелом состоянии Новости футбола Вчера, 15:30 "Бавария" готова продать одного из лидеров команды
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Куяба - Баия 8 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Васко да Гама - Крузейро 8 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Палмейрас - Фламенго 9 июля 2023 года Футбол 09 июл 2023 Прогноз на матч Сантос - Гояс 9 июля 2023 года Футбол 09 июл 2023 Прогноз на матч Флуминенсе - Интернасьонал 9 июля 2023 года Футбол 09 июл 2023 Прогноз на матч Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 9 июля 2023 года Футбол 09 июл 2023 Прогноз на матч Дефенса и Хустисия - Ланус 10 июля 2023 года Футбол 09 июл 2023 Прогноз на матч Банфилд - Арсенал Саранди 10 июля 2023 года Футбол 10 июл 2023 Прогноз на матч Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 10 июля 2023 года Футбол 10 июл 2023 Прогноз на матч Колон - Бельграно 10 июля 2023 года