Мбаппе пропустит товарищеский матч по странной причине

Нападающий сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе столкнулся с новыми проблемами.

Звездный футболист не сможет принять участия в товарищеском матче, который его команда проведет в Камеруне.

Причиной для такого необычного решения стал ажиотаж, возникший в аэропорту прибытия знаменитого форварда.

Там собрались около двух тысяч человек, и полиции было сложно справиться с толпой. В связи с этим местные власти решили не подвергать Мбаппе риску на стадионе, где еще больше зрителей.

Интересно, что это первый визит футболиста на родину его отца. Ожидалось, что француз сыграет в товарищеском матче против команды второго дивизиона Камеруна.

В прошлом сезоне 24-летний Мбаппе принял участие в 34 матчах за ПСЖ в чемпионате Франции, в которых записал на свой счет 29 голов и сделал пять результативных передач.

Напомним, что Мбаппе является одним из самых обсуждаемых футболистов в мире этим летом. Это связано с тем, что игрок не захотел продлевать контракт с ПСЖ и может в ближайшее время перейти в ПСЖ.