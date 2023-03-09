Мбаппе поставил задачу в ПСЖ, после выполнения которой покинет клуб

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе не думает об уходе из клуба даже после того, как команда вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала

Как пишет журналист Фабрицио Романо, представители футболиста не ведут активных контактов с другими клубами по поводу трансфера.

В окружении Мбаппе говорят, что форвард настроен выиграть Лигу чемпионов с парижанами. а уже потом будет рассматривать варианты.

В текущем сезоне сезоне у француза 30 голов и 7 результативных передач в 31 матче.