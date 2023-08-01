"Марсель" купил сенегальского нападающего из Англии

Пресс-служба “Марселя” на официальном сайте объявила о переходе нападающего “Шеффилд Юнайтед” и сборной Сенегала Илимана Ндиайе.

Французский клуб заплатил за футболиста 17 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться еще на несколько миллионов евро за счет бонусов. Форвард подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2028 года.

23-летний Ндиай выступал за “Шеффилд Юнайтед” с 2019 года. Он перешел в клуб из “Борем Вуд” на правах свободного агента. Всего форвард провел за “Шеффилд Юнайтед” 88 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 14 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года. Ранее он также на правах аренды играл за “Хайд Юнайтед”.

Ндиай с 2022 года играет за сборную Сенегала. Всего он провел за сенегальскую национальную команду семь матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Напомним, что в прошлом сезоне “Марсель” финишировал на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Франции. Таким образом, марсельский клуб получил право сыграть в квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона-2023/2024.