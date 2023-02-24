Марез вписал свое имя в историю Лиги чемпионов

Вингер “Манчестер Сити” Рияд Марез стал пятым африканским футболистом в истории, который смог забить 20 голов в рамках Лиги чемпионов.

Как пишет OptaJoe, кроме Мареза это удавалось лишь Мохамеду Салаху (Египет, 44 гола), Дидье Дрогба (Кот-д’Ивуар, 44), Самуэлю Это'О (Камерун, 30) и Садио Мане (Сенегал, 27).

Напомним, что на неделе Марез забил гол в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с “РБ Лейпциг” (1:1).