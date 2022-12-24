"Манчестер Юнайтед" сделал официальное предложение по Гакпо
Новости футбола Сегодня, 06:19
Фото: твиттер ПСВ/Автор неизвестен
“Манчестер Юнайтед” надеется подписать нападающего ПСВ Коди Гакпо во время зимнего трансферного окна.
Как сообщает Mirror, в нидерландском клубе есть финансовые проблемы, и англичане об этом знают.
Ожидается, что ПСВ отпустит 23-летнего форварда за сумму менее 50 миллионов евро.
Издание пишет, что “МЮ" уже сделал предложение по футболисту, но сумма вероятного трансфера не сообщается.
Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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