"Манчестер Юнайтед" сделал официальное предложение по Гакпо

“Манчестер Юнайтед” надеется подписать нападающего ПСВ Коди Гакпо во время зимнего трансферного окна.

Как сообщает Mirror, в нидерландском клубе есть финансовые проблемы, и англичане об этом знают.

Ожидается, что ПСВ отпустит 23-летнего форварда за сумму менее 50 миллионов евро.

Издание пишет, что “МЮ" уже сделал предложение по футболисту, но сумма вероятного трансфера не сообщается.