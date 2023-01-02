"Манчестер Юнайтед" может заплатить 60 млн евро за форварда сборной Франции

“Манчестер Юнайтед” проявляет интерес к нападающему “Айнтрахта" и сборной Франции Рандалю Коло-Муани, сообщает L’Equipe.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить 60 миллионов евро. Французом также интересуется “Бавария”.

В нынешнем сезоне 24-летний Коло-Муани провел за “Айнтрахт” 23 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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