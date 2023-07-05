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"Манчестер Юнайтед" купил полузащитника сборной Англии

Новости футбола Сегодня, 11:54
"Манчестер Юнайтед" купил полузащитника сборной Англии Фото: сайт "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Пресс-служба “Манчестер Юнайтед” на официальном сайте объявила о переходе полузащитника “Челси” и сборной Англии Мэйсона Маунта.

Манкунианцы заплатили за футболиста 64 миллиона евро. Эта сумма может вырасти еще на семь миллионов евро за счет бонусов. Хавбек подписал с новым клубом контракт до лета 2028 года с возможностью продления еще на год. Зарплата игрока составит от 15 до 18 миллионов евро в год.

24-летний Маунт является воспитанником “Челси”. Всего он провел за лондонский клуб 195 матчей во всех турнирах, забил 33 гола и отдал 37 результативных передач. Также играл на правах аренды за “Витесс” и “Дерби Каунти”. За сборную Англии сыграл 36 матчей, забил пять голов и отдал пять результативных передач. Победитель Лиги чемпионов сезона-2020/2021, обладатель Суперкубка УЕФА-2021, победитель Клубного чемпионата мира-2021. Победитель чемпионата Европы среди юношей до 19 лет, серебряный призёр Чемпионата Европы-2020.

Напомним, что в прошлом сезоне “Манчестер Юнайтед" занял третье место в чемпионате Англии и пробился в Лигу чемпионов сезона-2023/2024.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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