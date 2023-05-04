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"Манчестер Сити" выиграл 25 матчей подряд в АПЛ, но есть нюанс

Новости футбола Сегодня, 03:52
"Манчестер Сити" выиграл 25 матчей подряд в АПЛ, но есть нюанс Фото: твиттер Ман Сити

Вчера вечером "Манчестер Сити" победил "Вест Хэм" со счетом 3-0 в отложенном матче 28 тура АПЛ, вернув себе лидерство в турнирной таблице АПЛ.

Статисты обратили внимание, что для “горожан” это была 25-ая победа подряд, если учитывать лишь матчи, которые игрались по средам.

Команда также выиграла девять матчей подряд в АПЛ после ничьей с "Ноттингем Форест" в феврале.

Их следующий матч против "Лидса" состоится 6 мая.

Сасько Инга Сасько Инга эксперт Dailysports
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