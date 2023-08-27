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Манчестер Сити на 88-й минуте вырвал победу в гостевом матче АПЛ

Новости футбола Сегодня, 11:05
Манчестер Сити на 88-й минуте вырвал победу в гостевом матче АПЛ Фото: инстаграм Манчестер Сити/Автор неизвестен

В матче 3-го тура Английской Премьер-лиги “Манчестер Сити” на выезде добился победы над “Шеффилд Юнайтед”. Матч состоялся в Шеффилде на стадионе “Брэмелл Лэйн” и завершился победой гостей со счетом 2:1.

Гости могли открыть счет на 37-й минуте, но Эрлинг Холанд не сумел забить пенальти. В середине второго тайма счет открыл Холанд с передачи Джека Грилиша. На 85-й минуте счет сравнял Джейден Богл. В концовке матча победу “горожан” принес гол Родри Эрнандеса с передачи Фола Фодена.

“Манчестер Сити”, набрав девять очков, вышел на первое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. “Шеффилд Юнайтед” с 0 очков остался на 17-м месте.

“Шеффилд Юнайтед” – “Манчестер Сити” - 1:2 (0:0, 1:2)
Голы: 0:1 – 63 Холанд, 1:1 – 85 Богл, 1:2 – 88 Родри.

“Шеффилд Юнайтед”: Фодерингэм, Болдок (Богл, 71), Робинсон, Иган, Ахмедходжич, Осборн (Ларуси, 17), Норвуд (Башем, 80), Хамер, Винисиус, Траоре, Осула (Макберни, 71).

Манчестер Сити”: Эдерсон, Уокер, Аке, Рубен Диаш, Гвардиол, Ковачич (Фоден, 86), Грилиш, Бернарду Силва, Родри, Холанд, Альварес.

Желтые карточки: Болдок (45), Осула (59), Винисиус (77), Иган (83).

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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