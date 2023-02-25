"Манчестер Сити" крупно выиграл в гостевом матче АПЛ

В матче 25-го тура чемпионата Англии “Манчестер Сити” на выезде разгромил “Борнмут” со счетом 4:1.

Победу гостям принесли голы Хулиана Альвареса, Эрлинга Холанда и Фила Фодена, а также автогол Криса Мифема. У хозяев отличился Джефферсон Лерма.

“Манчестер Сити”, набрав 55 очков, занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Борнмут” с 21 очком остался в зоне вылета на 19-й позиции.

“Борнмут” – “Манчестер Сити” - 1:4 (0:3)

Голы: Альварес, 15 - 0:1, Холанд, 29 - 0:2, Фоден, 45 - 0:3, Мифем, 51 (автогол) - 0:4, Лерма, 83 - 1:4

“Борнмут”: Нето, Смит (Фредерикс, 59), Стивенс, Сенеси, Мифем, Земура, Траоре (Энтони, 76), Лерма, Биллинг (Ротуэлл, 59), Уаттара, Соланке.

“Манчестер Сити”: Эдерсон, Аке (Уокер, 80), Рубен Диаш, Аканджи, Льюис, Гюндоган (Серхио Гомес, 55), Грилиш (Марез, 72), Родри (Филлипс, 55), Фоден, Холанд (Перроне, 72), Альварес.

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