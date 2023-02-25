"Арсенал" одержал минимальную победу в АПЛ

В матче 25-го тура чемпионата Англии “Арсенал” на выезде обыграл “Лестер” со счетом 1:0.

Единственный гол в начале встречи забил Габриэл Мартинелли.

“Арсенал”, набрав 57 очков, лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. “Лестер” с 24 очками остался на 14-й позиции.

“Лестер” – “Арсенал” - 0:1 (0:0)

Гол: Мартинелли, 46 - 0:1

“Лестер”: Уорд, Кастань (Рикарду Перейра, 85), Фас, Суттар, Кристиансен, Прат (Дака, 77), Ндиди (Сумаре, 77), Дьюзбери-Холл, Барнс, Ихеаначо (Варди, 62), Тете (Тилеманс, 62).

“Арсенал”: Рэмсдейл, Уайт, Габриэл, Салиба, Зинченко (Томиясу, 90), Джака, Жоржиньо, Эдегор (Парти, 84), Сака, Троссард (Нкетиа, 70), Мартинелли.

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