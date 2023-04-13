Малуда сравнил Мудрика с лидером "Реала"

Бывший футболист “Челси” Флоран Малуда оценил перспективы украинского вингера “синих” Михаила Мудрика.

В частности, француз сравнил украинца с Винисиусом из “Реала”.

"Мудрик очень талантлив и обладает огромным потенциалом, но ему нужно следовать примеру Винисиуса, который стал важным игроком для мадридской команды благодаря своей работе и правильному менталитету.

Украинец может стать лидером в команде, если проявит правильные амбиции и будет верить в себя так же, как клуб верит в него", - сказал он.