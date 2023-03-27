Малиновский оценил игру сборной Украины в матче с Англией

Руслан Малиновский, полузащитник “Марселя” и сборной Украины, прокомментировал поражение своей команды в матче со сборной Англии (0:2).

Он отметил, что все старались играть в футбол и прессинговали в первом тайме, но Англия показала игру высокого уровня.

Малиновский также подчеркнул, что это только первый тур, и что у команды есть еще матчи с Италией впереди.

Он выразил уверенность в своей команде и поддержку тренера Руслана Петровича Ротаня.