Магуайр: Я лично не решал, будет ли трансфер в Вест Хэм
Новости футбола Сегодня, 11:18
Фото: GETTY IMAGES
Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр объяснил, почему летом не перешел в «Вест Хэм».
«Переход в «Вест Хэм» не был согласован ни со мной, ни между клубами. Не было такого, что я мог просто сказать «да» и уйти. Реальной возможности не было, потому что мы недостаточно продвинулись в этом направлении.
«Вест Хэм» – большой клуб, но я по-прежнему полностью сосредоточен на «Манчестер Юнайтед». Хочу бороться за место, но, конечно, для меня действительно важно игровое время», – сказал Гарри Магуайр в эфире Sky Sports.
Напомним, что в межсезонье Гарри Магуайр потерял статус капитана «Манчестер Юнайтед».
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