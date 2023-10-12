Магуайр: Я лично не решал, будет ли трансфер в Вест Хэм

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр объяснил, почему летом не перешел в «Вест Хэм».

«Переход в «Вест Хэм» не был согласован ни со мной, ни между клубами. Не было такого, что я мог просто сказать «да» и уйти. Реальной возможности не было, потому что мы недостаточно продвинулись в этом направлении.

«Вест Хэм» – большой клуб, но я по-прежнему полностью сосредоточен на «Манчестер Юнайтед». Хочу бороться за место, но, конечно, для меня действительно важно игровое время», – сказал Гарри Магуайр в эфире Sky Sports.