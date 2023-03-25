Луи ван Гал сделал выбор между Месси и Роналду

Известный нидерландский тренер Луи ван Гал высказался об игре одних из лучших игроков последнего десятилетия - Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

По словам наставника, оба футболиста обладают выдающимися навыками и достижениями за свою спортивную карьеру.

При этом ван Гал призвал подходить к выбору не отдельно к игроку, а к команде в целом.

“У Роналду титулов больше, чем у Месси. У Месси больше индивидуальных наград, но Роналду более командный игрок. Игроки могут иметь свои достоинства, но именно коллективная работа является ключом к успеху", - сказал он.