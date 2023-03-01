"Ливерпуль" опубликовал финансовый отчет за год

“Ливерпуль” отчитался за финансовую ситуацию в клубе за финансовый год-2021/22.

В прошлом финансовому году клуб получил на 5 миллионов фунтов меньше за медиаправа - прибыль составила 261 миллион фунтов.

В то же время выручка в дни матчей выросла с 83 до 86 млн.

Также выросли и коммерческие доходы “Ливерпуля”. Они стали на 29 млн фунтов больше – до 247 млн.

По итогам финансового года выручка клуба выросла на 107 млн фунтов – до 594 млн.