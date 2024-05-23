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Ливерпуль ищет ассистента для Слота во вполне неожиданном месте

Новости футбола Сегодня, 09:27
Ева Олейник эксперт Dailysports Ева Олейник
Ливерпуль ищет ассистента для Слота во вполне неожиданном месте Ливерпуль ищет ассистента для Слота во вполне неожиданном месте

Главный тренер Ливерпуля Арне Слот ещё пока не приступил к своим обязанностям, и это время мерсисайдский клуб решил использовать для укомплектования штаба нидерландца. Правда, «скаузеры» делают это весьма необычным способом.

Ливерпуль разместил вакансию на должность тренера первой команде на известном сайте LinkedIn. Поэтому, она открыта для всех и можно ознакомиться с требованиями, которые клуб выставляет к кандидатам.

В первую очередь, кандидат должен обладать лицензией УЕФА А (или соответствующую ей). В тренерском штабе ему будет отведена роль специалиста по тактике, отвечающим за максимальную результативность команды во всех ситуациях, связанных со взятием ворот.

Также от претендента требуется доказанный опыт работы, обладание обширными знаниями в области технического и тактического понимания футбола, а также актуальными знаниями о последних тенденциях в Премьер-лиге и Европе. Также кандидат должен в совершенстве владеть различными программами для анализа, в том числе Hudl Studio и Wyscout.

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