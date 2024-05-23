Ливерпуль ищет ассистента для Слота во вполне неожиданном месте

Главный тренер Ливерпуля Арне Слот ещё пока не приступил к своим обязанностям, и это время мерсисайдский клуб решил использовать для укомплектования штаба нидерландца. Правда, «скаузеры» делают это весьма необычным способом.

Ливерпуль разместил вакансию на должность тренера первой команде на известном сайте LinkedIn. Поэтому, она открыта для всех и можно ознакомиться с требованиями, которые клуб выставляет к кандидатам.

Liverpool have posted a job advert for a first team set piece coach on LinkedIn 👀 pic.twitter.com/6MY5Es9rxN — barry (@BackseatsmanLFC) May 20, 2024

В первую очередь, кандидат должен обладать лицензией УЕФА А (или соответствующую ей). В тренерском штабе ему будет отведена роль специалиста по тактике, отвечающим за максимальную результативность команды во всех ситуациях, связанных со взятием ворот.

Также от претендента требуется доказанный опыт работы, обладание обширными знаниями в области технического и тактического понимания футбола, а также актуальными знаниями о последних тенденциях в Премьер-лиге и Европе. Также кандидат должен в совершенстве владеть различными программами для анализа, в том числе Hudl Studio и Wyscout.