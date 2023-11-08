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Лига Чемпионов. Арсенал и ПСВ одерживают победы в группе B

Новости футбола Вчера, 16:57
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Лига Чемпионов. Арсенал и ПСВ одерживают победы в группе B Фото: https://twitter.com/Arsenal

В среду, 8 ноября, состоялись матчи Лиги Чемпионов в группе B. Арсенал на своем поле принимал Севилью, а ПСВ играл против Ланса.

Арсенал - Севилья - 2:0

В первом тайме Арсенал доминировал на футбольном поле, а Севилья закрылась в обороне и пыталась атаковать на контратаках. У испанской команды вообще не получалось создать ни одного удара даже в сторону ворот за 45 минут. Арсенал, в свою очередь, смог использовать свое преимущество и забил гол. На 29-й минуте Леонардо Троссард, после передачи Букайо Сака, открыл счет и вывел "канониров" вперед.

После перерыва Арсенал продолжал играть с мячом и пытался укрепить свое преимущество. На 64-й минуте это удалось благодаря голу Сака. Арсенал спокойно сохранил этот результат и одержал уверенную победу.

Команда Артети набирает девять очков после четырех туров и удерживает первое место в своей группе. Севилья, в свою очередь, опускается на последнее место.

ПСВ - Ланс - 1:0

На старте матча ПСВ вышли вперед. На 12-й минуте Люк де Йонг забил мяч. Однако, в целом, первый тайм прошел в равной игре обеих команд. И завершился с минимальным преимуществом хозяев 1:0.

После перерыва игра оставалась довольно равной и без голевых моментов в обеих командах. ПСВ сохранял свое минимальное преимущество 1:0 и одержал свою первую победу в этом розыгрыше Лиги Чемпионов.

На данный момент ПСВ набирает пять очков и поднимается на второе место в группе B.

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