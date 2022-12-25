Левандовски рассказал, когда уйдет из "Барселоны"

Форвард “Барселоны” Роберт Левандовски рассказал, до каких пор останется игроком каталонского клуба.

По словам поляка, он не собирается уходить, пока у него присутствует жажда титулов.

"Я останусь, пока буду в форме. У нашей команды должен быть менталитет чемпиона.

Что касается моей дисквалификации на три матча, то это слишком много для того, что я сделал", - сказал он.

Напомним, что в 28 матчах сезона польский форвард забил 21 мяч и отдал семь результативных передач.