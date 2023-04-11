Левандовски играл с травмой в матче против "Жироны"

Форвард “Барселоны” Роберт Левандовски не был полностью готов к игре в матче чемпионата Испании против "Жироны"(0:0)

Как выяснил журналист Роман Колтон, польский футболист не мог тренироваться перед матчем, и его участие в игре было под вопросом из-за проблем со спиной.

Несмотря на это, медицинский персонал придумал способ, и Роберт играл с ремнем на спине.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании Левандовски отметился 17 голами и 6 ассистами в 24 матчах.