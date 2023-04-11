"Лестер" объявил имя нового главного тренера
Новости футбола Сегодня, 03:51
Фото: открытые источники
Дин Смит был назначен на пост главного тренера "Лестера".
О назначении сообщили на официальном сайте клуба.
52-летний специалист заменил уволенного недавно Брендана Роджерса.
Контракт Смита рассчитан до конца текущего сезона. Должности помощников Смита получили экс-защитник "Челси" Джон Терри и Крэйг Шекспир, который работал в тренерском штабе "лис" ранее.
До своей работы в "Лестере" Смит возглавлял “Норвич”, он также известен своей работой в "Астон Вилле".
После 30 туров Премьер-лиги “Лестер” идет в зоне вылета.
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